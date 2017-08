Zwerver met hennep van straat geplukt

De voorraad hennep van de zwerver (foto: Twitter/@InspecteurSimon)

COEVORDEN - Een 30-jarige zwerver is aan het eind van de middag in Coevorden opgepakt, omdat hij een zak met zo'n 75 gram hennep bij zich had.

De man wilde volgens getuigen gaan slapen aan de Burgemeester Gautiersingel in de binnenstad. Zij belden de politie vanwege de ongewone situatie. Agenten die op de melding afkwamen, roken meteen een hennepgeur en vonden de zak. De man verklaarde dat zijn eigen aangelegde voorraad was.



Het bezit van meer dan vijf gram hennep is verboden, daarom namen de agenten de voorraad in beslag. De man kon na een verhoor de straat weer op. Hij moet uiteindelijk voor de rechter verschijnen.