Hemmen-constructie lonkt voor Tim Siekman

VOETBAL - Hij heeft gegokt en verloren. Tenminste tot nu toe. Tim Siekman, de verdediger die in het voorjaar een nieuwe aanbieding van FC Emmen afwees, zit nog steeds zonder club.

De afgelopen twee weken was de Emmenaar voor de tweede keer op proef bij het Duitse Sportfreunde Lotte en stond hij ook twee dagen op het trainingsveld van Go Ahead Eagles. In beide gevallen leverde het niets op voor de 27-jarige linkspoot.En dus meldde Siekman zich maar weer bij FC Emmen. Hij heeft immers de afsptraak met trainer Dick Lukkien dat hij ten allen tijde mag meetrainen om fit te blijven. Gisteravond speelde hij zelfs al weer 90 minuten in het oefenduel van Jong FC Emmen tegen Be Quick 1887.Natuurlijk wil Siekman liever vandaag dan morgen een mooi contract tekenen en, zoals hij zelf al aan heeft gegeven, een nieuw avontuur aangaan. Maar als 'vrij' man kan hij op ieder moment in het seizoen door een club worden gecontracteerd. De deadline van 1 september is niet van toepassing op Siekman.Tot die tijd bestaat natuurlijk de optie dat Siekman, die voor FC Emmen 128 competitieduels speelde, als amateur uitkomt voor de Drentse profclub. "Dat wordt nu zeker een optie waar ik over na ga denken en met de club zal spreken", aldus Siekman gisteravond. Een 'Michiel Hemmen-constructie' zou voor zowel FC Emmen als Siekman daarom ook niet heel gek zijn. De opties die trainer Dick Lukkien op de linksbackpositie heeft zijn gering. Joris Voest is herstellende van een blessure en Nick Bakker, die nu linksback is, komt beter tot zijn recht in het centrum van de verdediging. De derde optie, Joeri Loen, kende een prima voorbereiding als middenvelder.