Auto gaat in vlammen op in Assen

De auto brandde volledig uit (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij de Einsteinlaan in Assen is vannacht een auto uitgebrand. De brandweer was snel op de plek om het vuur te blussen.

Bij de brand raakte een andere geparkeerde auto ook beschadigd. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend, de politie doet onderzoek naar de oorzaak.