Jong FC Emmen gelijk tegen Be Quick 1887

VOETBAL - Jong FC Emmen, aangevuld met vier volwaardige selectiespelers, speelde gisteravond met 1-1 gelijk in het oefenduel tegen derde divisionist Be Quick 1887.

Hemmen-constructie lonkt voor Siekman

De treffer van de profclub kwam op naam van Omran Haydary, die kort voor tijd een strafschop benutte.Bij Jong FC Emmen kwamen Josimar Lima, Willem Huizingh en Michael Chacon in actie. Vermoedelijk beginnen zij vrijdagavond op de bank in de eerste competitiewedstrijd van de hoofdmacht van FC Emmen tegen RKC in Waalwijk.Ook Tim Siekman was weer te bewonderen in het rood-wit. Zijn korte stageperiodes bij Sportfreunde Lotte en Go Ahead Eagles leverden geen contract op.Scherpen: Olteanu (61. Deiman), Wielink, Lima (46. Timmerman), Siekman, Bijlsma, Huizing, Chacon (46. Berends), Haydary, Scheper, Dallinga (73. Engbers).