Stelling: Wilhelmus-les op school is onzin

ASSEN - Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook moeten Nederlanders op hun achttiende verjaardag een boekje krijgen over de geschiedenis van Nederland.

Dat blijkt uit de concepttekst van het regeerakkoord die het AD heeft ingezien.Met les in de grondwet en het Wilhelmus vinden de formerende partijen dat er op een samenhangende wijze aandacht wordt besteed aan elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit.Wat vindt u? Moeten scholen lesgeven in het Wilhelmus of is dat onzin?