Zwaargewonde bij woningbrand in Emmen is 41-jarige bewoner

De brandweer bij het brandende huis (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - De man die afgelopen nacht zwaargewond raakte bij een brand in een huis in Emmen is de 41-jarige bewoner. Dat heeft de politie bekendgemaakt.





De brand brak afgelopen nacht uit in een huis aan de Laan van de Eekharst. Toen de hulpdiensten aankwamen, werd ervan uitgegaan dat er nog meerdere mensen binnen zouden zijn. Uiteindelijk bleek alleen de man van 41 nog binnen te zijn.



Er wordt nog onderzocht waardoor de brand is ontstaan.



