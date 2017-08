Oudste vrouw van Drenthe (106) verrast met bloemen

Mevrouw Kuipers-Bakker is 106 jaar geworden (foto: Van Oost Media) Loco-burgemeester Henk Heijerman geeft haar bloemen (foto: Van Oost Media)

ANNEN - De oudste vrouw van Drenthe is opnieuw een jaar ouder geworden. Bouwkje Kuipers-Bakker uit Annen is vandaag 106 jaar geworden.

Loco-burgemeester Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze kwam op bezoek en gaf haar een bos bloemen.



Televisiekijken

Mevrouw Kuipers-Bakker woont in haar aanleunwoning bij ’t Holthuys aan de Wepel in Annen. Het gebouw staat er een jaar of twintig. Zij is de eerste bewoonster. Ze kan zich er in haar rolstoel en met de rollator nog wel redden. De krant lezen gaat door haar slechte ogen niet meer, televisiekijken kan ze nog wel. "Ik kijk wat er maar voor is. Maar het is meestal niet veel bijzonders", zegt ze.



Groningse

Kuipers-Bakker komt oorspronkelijk uit het Groningse Spijk. Ze heeft "prachtig mooi werk" gehad op kantoor bij Nanninga in Kielwindeweer en heeft in Wildervank gewerkt. Ze is op wat latere leeftijd met Jacob getrouwd en daardoor is het niet meer van kinderen gekomen. Jammer? "Het is niet anders."



Kaartclub

Haar man is in 1980 overleden. Hij was timmerman en kon goed dammen en schaken. De bekers staan nog op het dressoir. Ze fietsten vroeger graag en mevrouw Kuipers-Bakker puzzelde veel. Nu heeft ze dus vooral gezelschap aan de kaartclub, die elke woensdag samenkomt in de grote zaal van ’t Holthuys. En ze heeft haar nichten. "Die zijn ook al de zeventig voorbij. Zo gaat het: je wordt steeds ouder."