Duo Meppelink en Van Gestel wint eerste duel EK Beachvolleybal

Madelein Meppelink (archieffoto: EPA/Mario Ruiz)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel hebben vandaag hun eerste partij bij het Europees kampioenschap gewonnen.

Het Nederlandse koppel, als vijftiende geplaatst, was in het Letse Jurmala te sterk voor de Finsen Nette Tuominen en Riikka Lehtonen: 21-17 en 21-12.



Morgen komt het koppel opnieuw in actie.