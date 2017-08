Verslaafde vleesdief krijgt maand cel

EMMEN - Een maand cel. Dat is wat de politierechter een 27-jarige Emmenaar vandaag oplegde voor diefstal van vlees. Van de straf zijn 17 dagen voorwaardelijk.

De verslaafde Emmenaar werd in januari dit jaar in een supermarkt in Emmen opgepakt. In zijn tas zaten meerdere soorten vlees met een waarde van ruim 50 euro.De man weigerde zijn tas te laten controleren door medewerkers van de supermarkt. Maar hij bekende later dat hij het vlees in zijn tas had gestopt. Op het bureau verklaarde de verslaafde Emmenaar dat hij geen plek had om te slapen. Hij had de nacht voor de diefstal bij een kennis mogen overnachten. Het vlees was bedoeld als bedankje voor zijn gastheer.De man werd ook verdacht van het stelen van wasverzachter. Op camerabeelden was enkel te zien dat de man naar het schap met de flessen reikte. Omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de man de flessen heeft gestolen, werd hij van dit feit vrijgesproken.Bij zijn laatste bezoek aan de rechtbank, pas een week geleden, werd de man veroordeeld voor diefstal van ruim 41 liter benzine bij een tankstation in zijn woonplaats. De rechter legde de man toen drie maanden celstraf op, die hij al in voorarrest had uitgezeten.Hij werd vorige week door de rechter vrijgesproken van een autokraak in Emmerhout en van vleesdiefstal in maart van dit jaar. De man is onder meer verslaafd aan cocaïne. Zijn strafblad beslaat 21 pagina's.