FrieslandCampina gaat reorganiseren

De vestiging van FrieslandCampina in Beilen (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

BEILEN/MEPPEL - Zuivelbedrijf FrieslandCampina, met Drentse vestigingen in Beilen en Meppel, gaat reorganiseren. Naar eigen zeggen kan het bedrijf na de ingrepen, die eind dit jaar afgerond moet zijn, beter inspelen op marktontwikkelingen en beter innoveren.

Of er banen verdwijnen moet de komende maanden blijken, maar FrieslandCampina sluit ontslagen nadrukkelijk niet uit.



Nieuwe structuur

Bij FrieslandCampina werken in 33 landen bijna 22.000 mensen. In de nieuwe structuur bestaat FrieslandCampina vier onderdelen: Consumentenzuivel, Speciale voeding, Ingrediënten en Basiszuivel. Consumentenzuivel en Speciale voeding richten zich daarbij op consumenten, Ingrediënten en Basiszuivel op de zakelijke markt.



Vertrek directeuren

Momenteel bestaat het bedrijf nog uit vijf onderdelen, die deels geografisch zijn ingedeeld. Operationeel directeur consumentenproducten Azië Piet Hilarides en operationeel directeur kaas, boter en melkpoeder verlaten het bedrijf. De ondernemingsraad is om advies gevraagd over de plannen.