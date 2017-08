Oud-medewerker gemeente De Wolden bestraft voor hennep en verduistering kettingzagen

De nam verduisterde twee kettingzagen (foto: Pixabay.com)

ASSEN/ZUIDWOLDE - Een 33-jarige man uit Zuidwolde is vandaag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Dit voor het telen van wiet, verduistering van kettingzagen en voor bezit van speed.

De ex-medewerker van de groenvoorziening van gemeente De Wolden nam in augustus 2014 twee motorkettingzagen uit een opslagruimte van de gemeente in Zuidwolde mee. In de rechtbank gaf hij aan de spullen even te willen gebruiken om een boom om te zagen. Nadat hij zijn hiel brak, was van terugbrengen niets meer gekomen.



Baan kwijt

Toen hem ter ore kwam dat er meerdere spullen ontbraken uit de opslagplaats, durfde hij de zagen niet meer terug te brengen. De gemeente schakelde een onderzoeksbureau in omdat er spullen waren verdwenen en er geen braaksporen waren. Het spoor leidde naar de man uit Zuidwolde. Deze kon niet vertellen waar de spullen waren gebleven. De verduistering van de kettingzagen kostte de man zijn baan.



Hennep en speed

In september van 2014 deed de politie, na een melding van buren, een inval in een woning in Assen waar de man destijds verbleef. Daar werden ruim negenhonderd hennepstekken aangetroffen. Ook werd de man in april 2016 in Hoogeveen aangehouden, omdat hij in een auto reed zonder kenteken. De man gedroeg zich vreemd. De auto werd daarop nader onderzocht en agenten stuitten op een plastic tasje met ruim 40 gram speed.



De man heeft inmiddels weer een baan en probeert zijn leven op de rit te krijgen. De rechter hield bij de strafoplegging rekening met de oudheid van de zaken. Van de 240 uur werkstraf is 140 uur voorwaardelijk. De man heeft 1.500 euro verdiend met de wietteelt. Dit bedrag moet hij terugbetalen.