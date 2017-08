Ex-vrouw tipt politie over wietkwekerij van man uit Havelterberg

De man heeft een werkstraf van tachtig uur gekregen (foto: archief RTV Drenthe)

HAVELTERBERG - Een 42-jarige man uit Havelterberg is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf voor het telen van wiet.

De man hield er in de kelder van zijn huis een kwekerij op na met tachtig planten.



Geldzorgen

De man was er naar eigen zeggen 'bij gelapt' door zijn ex-vrouw. Hij was de wietteelt begonnen omdat hij zijn ex-vrouw na de scheiding wilde uitkopen uit hun huis. Hij hoopte zo snel van zijn geldzorgen af te zijn.



Zijn ex-vrouw had de politie getipt, met een inval tot gevolg. De stroom tapte de man illegaal af. De forse rekening van de stroomleverancier heeft hij al betaald.



Te weinig bewijs

Omdat de rechtbank niet kon bewijzen dat de man ruim 6.800 euro had verdiend met de teelt, werd deze vordering door de rechter afgewezen.



Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij zijn lesje geleerd had. Als stok achter de deur kreeg de man naast de werkstraf drie weken voorwaardelijk cel opgelegd.