Bedrijfswagen belandt naast de A37 bij Wachtum

De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

WACHTUM - Een bedrijfswagen is vanmiddag van de weg geraakt op de A37 bij Wachtum.

Het busje kwam op de zijkant in de berm terecht. De bestuurder is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.