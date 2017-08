Dierenweide Beilen ruilt wallaby via Marktplaats

BEILEN - De dierenweide in Beilen heeft sinds kort een andere wallaby.

Doordat bleek dat het wallaby-jong dat afgelopen maart werd een geboren een vrouwtje is, moest de stichting Dierenweide Stroomdal in het dorp snel ingrijpen."Het wallaby-jong is vrij snel nadat het uit de buidel komt al geslachtsrijp", zegt Peter Vereijken van de Beiler dierenweide. "Dus toen kregen we een rare situatie."Want moeder Ascha leefde samen met een ander mannetje in de dierenweide. Samen met het mannetje kreeg zij dit jong. "En om inteelt te voorkomen, hebben we het mannetje omgeruild." Via de website Marktplaats kwam de stichting in Appelscha een ander geschikt mannetje tegen."Het nieuwe mannetje is iets groter uitgevallen", vertelt Vereijken. "Het gaat goed met hun drieën bij elkaar." Het is de bedoeling dat beide dames in de weide nog drachtig worden van dit nieuwe mannetje. "Zodat wij de familie kunnen uitbreiden."