Springkussenfestival Assen heeft hulp van ondernemers nodig

Er stonden vandaag tien springkussens in Assen (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Het Koopmansplein in Assen veranderde vanmiddag in een opblaasbare speeltuin tijdens het tweede springkussenfestival.

Het festival wordt jaarlijks georganiseerd door het Mercuriuscentrum, maar heeft volgens de organisatoren meer financiers nodig.



Evenementen voor kinderen

De hele zomer lang is iedere woensdag iets leuks te doen voor kinderen in het centrum van Assen. "Hier proberen we de binnenstad mee op te vrolijken", zegt Gerard Dijk, eigenaar van cafetaria De Fontein.



Samen met Jaap Ritzema van Image organiseert Dijk de kinderevenementen op het Koopmansplein. Zo reed er ook al een treintje door het centrum, de zogenaamde Mercurius Express en konden kinderen leren zandschilderen. Vandaag staat het Koopmansplein vol met springkussens.



Een behoorlijke hoop geld

Op het plein staan onder andere springkussen in de vorm van een piratenschip, een palmboom met een klimmuur en een base jump: een attractie waarbij kinderen van vijf meter hoogte naar beneden in een kussen kunnen springen.



Dijk is enthousiast over het festival, maar roept nu ook andere ondernemers op om volgend jaar mee te doen. "We hebben onze nek uitgestoken en dit allemaal zelf gefinancierd", zegt hij. "Maar hier profiteert de hele binnenstad van. Dus nu proberen we de rest van de ondernemers mee te krijgen."



Volgend jaar?

De initiatiefnemers zouden het liefst een springkussenfestival door het hele centrum verspreid zien. Dijk: "Dat is onze bedoeling, uiteindelijk." Maar als andere ondernemers niet bijspringen, kan het maar zo zijn dat het populaire springkussenfestival volgend jaar niet terugkomt. "Het gaat over een behoorlijke hoop geld", aldus de ondernemer.