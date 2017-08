Supermarkt in Nieuw-Buinen is tijdelijk dicht

NIEUW-BUINEN - Supermarkt That's Fresh in Nieuw-Buinen is tijdelijk dicht. Dat staat op papieren die achter de ramen van de supermarkt hangen.

De reden van de sluiting is volgens een medewerker de omzet, die achterblijft. "Ook kwam de vakantieperiode eraan en bleven de mensen weg. Er was ook niemand die de winkel kon runnen in de zomer, vandaar dat 'ie even dicht is."Volgens de werknemer is het wel de bedoeling dat de winkel weer open gaat. "In september. Er komt ook een ander assortiment." Daarnaast zou er een andere ondernemer op de winkel komen. "Maar dat gaat niet meer door volgens mij, maar voor het hele verhaal moet je even bij de eigenaar zijn."Eigenaar Henk van der Veen laat weten dat later deze week en volgende week overleg plaatsvindt met de directie en dat dan meer duidelijk wordt.De supermarkt onder het label That’s Fresh in Nieuw-Buinen werd begin dit jaar heropend, nadat het pand een tijd leeg stond. Daarvoor zat de Spar erin. Tijdens een evaluatie in mei bleek al dat de omzet van de winkel flink omhoog moest, om de winkel open te houden.