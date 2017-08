Johan Derksen geeft try-out van nieuwe theatertour in Grolloo

Johan Derksen begint volgend jaar met een theatershow over blues (foto: RTV Drenthe)

GROLLOO - Johan Derksen begint volgend jaar een nieuwe theatertour: Johan Derksen Keeps The Blues Alive. En - hoe kan het ook anders - de try-out van de voorstelling is in september alvast te zien in Grolloo, de woonplaats van Derksen.

Geschreven door Marjolein Knol

De bekende voetbalanalyticus staat nu nog in de theaters met het programma De Pioniers van de Nederpop, maar in volgend jaar gaat hij toeren met een nieuwe theatershow over de opkomst van de blues. "De blues is dood", zegt Derksen. "Je ziet nergens meer blues-cd's in de muziekwinkels liggen bijvoorbeeld. Maar nu ik zo'n bluesfestival organiseer, merk ik dat er toch veel liefhebbers zijn van die muziek."



'Kat uit de boom kijken'

En diezelfde bluesliefhebbers verwacht Derksen ook te kunnen trekken met deze nieuwe theatershow over blues. "Theaterdirecteuren kijken in het begin natuurlijk altijd de kat uit de boom. Wat moet die meneer van dat ordinaire talkshowtje op tv nou in het theater met blues? Dat moeten ze altijd eerst even bekijken, maar dat gaat vanzelf wel weer lopen."



Bluespromotor

Zijn vorige theatershow speelde in meer dan honderd theaters en krijgt een tweede deel, dus Derksen zit tot 2020 helemaal volgeboekt. De oud-voetballer is de laatste jaren actief als promotor van de blues. Hij maakte deel uit van het management van Cuby + Blizzards, programmeerde bluesbands in de North Sea Jazz club in Amsterdam en maakt bij RTV Drenthe en RTV Rijnmond het bluesprogramma Muziek voor Volwassenen. Daarnaast organiseert hij op zondagmiddag Sunday Blues in café Hofsteenge in Grolloo, waar sinds twee jaar ook het Blues Village Festival gehouden wordt.



Voetbal interesseert Derksen 'geen reet'

"Nou, dat voetbal mag van mij morgen ophouden, maar ik heb een heel aantrekkelijk contract bij RTL", zegt Derksen. "En uit een soort hebzucht ga ik daar twee keer in de week zitten. Daardoor kan ik volledig gesubsidieerd de leukste dingen doen voor de blues. Voetbal interesseert me geen reet."



Op 24 september is de try-out van Johan Derksen Keeps The Blues Alive te zien bij Hofsteenge. Derksen treedt op met zijn vaste band, The Clarks. Verder zijn er gastoptredens van onder anderen Erwin Java, Big Pete en Roel Spanjers.