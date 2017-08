Stadspartij PLOP blijft strijden voor cameratoezicht in centrum Assen

ASSEN - De Asser stadspartij PLOP wil cameratoezicht in het centrum van Assen. Daarmee moet een einde komen aan overlast en vernielingen op uitgaansavonden.

PLOP is al langer voorstander van cameratoezicht, maar de plannen strandden keer op keer in de gemeenteraad.Volgens PLOP is het frustrerend dat 'onverlaten' bijna elk weekend wildplassen tegen panden in het centrum, plantenbakken leeghalen, ruiten ingooien en bierflesjes kapot gooien. "De overlast loopt de spuigaten uit", zegt fractielid Lia de Ruiter. "Daarom hebben we besloten dit onderwerp weer op de kaart te zetten."Volgens de stadspartij zijn camera's die ondernemers bij hun zaken ophangen niet genoeg. "Het kan niet zo zijn dat we daarvan afhankelijk zijn. Ook de gemeente moet er wat aan doen."PLOP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.