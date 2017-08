Havelte zit zonder pinautomaat vanwege plofkraakdreiging

Archieffoto van een gesloten geldautomaat (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

HAVELTE - De pinautomaat aan de Dorpsstraat in Havelte is per direct gesloten.





Eind juni Rabobank Zuidwest-Drenthe neemt dat besluit omdat er dreiging van een plofkraak zou zijn. De veiligheid kan volgens de directie van de bank niet langer gegarandeerd worden.De geldautomaat in Havelte was vorig jaar ook doel van een plofkraak . De automaat raakte zwaar beschadigd, maar de daders maakten niets buit.De Rabobank hoopt dit jaar nog een nieuwe geldautomaat te openen op een andere plek in het dorp.Eind juni sloot de Rabobank ook pinautomaten in Aalden , Dwingeloo en Vledder. Eerder dit jaar verdwenen ook pinautomaten in Dalen, Emmen en Nieuw-Schoonebeek.