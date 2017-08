Emmen de fout in met carbidschieten in Noordbarge

EMMEN - De gemeente Emmen had het carbidschieten middenin Noordbarge afgelopen Oudjaarsdag niet mogen toestaan. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voldeed niet aan de regels en de ontheffing die de gemeente de carbidschieters verleende evenmin.

Dat concludeert de gemeentelijke bezwarencommissie. Twee inwoners van Noordbarge hadden een klacht ingediend over het carbidschieten. Een van hen is buurtbewoner Jan de Vries, die al jaren klaagt over geluidsoverlast als midden in de wijk wordt geknald. Hij wil dat dit aan de rand van de bebouwing gebeurt.De Vries spande al twee keer een rechtszaak aan om te voorkomen dat de melkbussen middenin Noordbarge zouden gaan knallen. In 2015 won hij en moest de gemeente Emmen het knallen verplaatsen, eind vorig jaar stelde de rechter Emmen in het gelijk en kon het schieten schuin tegenover De Vries' woning wel doorgaan.De gemeente paste vorig jaar namelijk eind december de APV aan. De minimale afstand tussen de carbidbussen en huizen werd teruggebracht van 75 naar 50 meter in het geval van maximaal vijf bussen. Knallers moesten wel op 300 meter afstand van dieren blijven.Dat betekende aanvankelijk dat er niet middenin de wijk geknald kon worden. Om de inwoners van Noordbarge die dat toch graag wilden tegemoet te komen, verleende Emmen ontheffing, waardoor ze alsnog middenin de wijk mochten carbidschieten.De bezwarencommissie oordeelt nu dat de de gemeente de vernieuwde APV niet op een 'deugdelijke' manier openbaar bekendgemaakt heeft. Daardoor was hij niet rechtsgeldig. Voor de ontheffing die daarna is verleend, geldt hetzelfde. De commissie sluit zich verder aan bij de rechter die op 30 december 2016 oordeelde dat de besluitvorming van de gemeente te kort door de bocht was en niet goed aan de buitenwereld was uitgelegd.De Vries heeft volgens de commissie recht op bijna 1000 euro van de gemeente, de kosten die hij maakte om rechtsbijstand in te schakelen.Onlangs maakte burgemeester Eric van Oosterhout nog bekend dat hij soepeler met de regels rondom het jaarlijkse carbidschieten wil omgaan . Of hij daar nu op terugkomt, is nog niet duidelijk. In september wordt het oordeel van de bezwaarschriftencommissie besproken door de gemeenteraad. Het advies van de commissie is niet bindend. Het college van burgemeester en wethouders mag het naast zich neerleggen.