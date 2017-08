ACV lang zonder topscorer Saber Hendriks

Saber Hendriks (tweede van links) is geblesseerd (Foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Een grote tegenvaller voor ACV. De zaterdag Derde divisionist moet het lang stellen zonder topscorer Saber Hendriks. De spits liep dinsdagavond, in de oefenwedstrijd tegen Jong Heerenveen, een hamstringblessure op en is zes tot tien weken uitgeschakeld.

Zaterdag werd Hendriks, in de rust van de oefenwedstrijd tegen Be Quick 1887, uit voorzorg gewisseld. Tegen Jong Heerenveen moest de spits al in de zeventiende minuut het veld verlaten. Met 21 treffers had Hendriks een groot aandeel in de promotie van de club uit Assen naar de Derde divisie.



Zaterdag speelt ACV in de eerste voorronde van de KNVB beker tegen Hercules. De wedstrijd begint om 15:00 uur en is zondag te zien in Drenthe Nu.