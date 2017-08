Golfclub De Gelpenberg zet speciale grasmaaiers opnieuw in

De schapen langs de baan (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De schapen hebben meer dan genoeg te eten in Aalden (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

AALDEN - Een bijzonder gezicht is het: op de golfbaan van Drentse Golfclub De Gelpenberg lopen behalve golfers ook 160 schapen, twee honden en een herder. De kudde blijft zo'n tien dagen.

Geschreven door Ineke Kemper

Het is alweer voor het vierde jaar dat herder Hilde Groen met haar kudde afreist naar Aalden. Normaal staan de voornamelijk witte schapen in het Drents Friese Wold. "Het is een beetje vakantie vieren voor de schapen en mij", zegt Groen lachend. "De schapen hoeven niet ver te lopen en er is hier meer dan genoeg te eten. Ze komen rond weer terug."



Schapen in plaats van een grasmaaier

De schapen worden ingezet als natuurlijke grasmaaiers. Ze vreten het gras tussen de heide weg, waardoor de heide beter kan groeien. Door de beesten op bepaalde plekken te laten poepen kan daar juist weer heide groeien. En dat is voor de golfers ook prettig, want dat scheelt schapenpoep onder de schoenen.



Geen schapen met hoofdpijn

Ondanks dat de schapen soms dwars over de golfbaan lopen, hoeven ze volgens Ellen Kroes, manager van De Gelpenberg, niet bang te zijn dat de ballen ze om de oren vliegen. "Nee hoor, onze golfers vragen we wel om niet tussen de kudde te slaan, maar eigenlijk hoeft dat niet. Heel af en toe hebben we wel eens een afzwaaier, dat kan gebeuren, maar gelukkig kunnen de schapen wel tegen een stootje."



Ondanks dat de schapen al vier jaar lang grazen op de golfclub kunnen ze nog geen balletje slaan. "De honden zijn er beter in, die zie ik nog wel eens met een balletje in de bek lopen", legt Groen lachend uit. De herder heeft trouwens in haar pauzes wel leren golfen.