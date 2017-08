Rechtbank geeft stappende overvaller nog één kans

ASSEN/EMMEN - Een veroordeelde overvaller die zich niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating heeft gehouden, hoeft niet terug de cel in. De rechtbank in Assen geeft hem nog één kans om zijn leven te beteren.

De 25-jarige man uit Emmen ging vorige maand 's nachts stiekem de stad in, terwijl hij tegen de reclassering had gezegd dat hij bij zijn moeder op verjaardag was.De man werd in 2014 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot vijf jaar cel voor overvallen op een casino in Ter Apel en een supermarkt in Winschoten. Ook stal hij drie auto's in Emmen en brak hij in bij een poolcentrum in zijn woonplaats.Nadat hij twee derde deel van zijn straf had uitgezeten, kwam hij vorig najaar onder voorwaarden vrij. Een daarvan was elektronisch toezicht. Hij moet een enkelband dragen, zodat de reclassering kan zien waar hij was. Ook woont hij verplicht in een opvanghuis waar hij wordt begeleid.In januari werd hij twee maanden teruggestuurd naar de gevangenis, omdat hij eind vorig jaar tegen de regels in naar Rotterdam was vertrokken. Zijn enkelband was bovendien niet opgeladen, waardoor de man korte tijd van de radar was.Vorige maand hield hij zich weer niet aan de regels. Hij werd opnieuw opgepakt, omdat hij had gelogen dat hij 's avonds naar zijn moeders verjaardag was, terwijl hij in werkelijkheid met vrienden de stad in was. Dat bleek uit de gps-gegevens van zijn enkelband. Pas de volgende ochtend meldde hij zich bij de instelling. De man gaf in de rechtbank toe dat hij stiekem was gaan stappen.Het Openbaar Ministerie bracht hem vandaag opnieuw voor de rechter, omdat het vond dat hij nu het laatste deel van de vijf jaar cel moest gaan uitzitten. Dat gaat om ruim anderhalf jaar cel. De rechtbank vond dat nog te vroeg. De man krijgt nog één kans en kan morgen terug naar het opvanghuis.