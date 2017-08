Vrijwilligers klaargestoomd voor jubileum Oldtimerdag Ruinerwold

Oldtimer voor het dorpshuis Ruinerwold (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Vrijwilligersbijeenkomst Oldtimerdag Ruinerwold (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

RUINERWOLD - Zaterdag is de grote dag, maar gisteravond werden de vrijwilligers in Ruinerwold er al voor klaargestoomd: de Oldtimerdag. Een jaar lang leven alle deelnemers, bestuursleden en vrijwilligers er al naar toe. Dit jaar is het extra bijzonder, want het evenement bestaat namelijk 25 jaar.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Maar liefst 1.400 voertuigen zijn zaterdag te zien tijdens het grootste oldtimerevenement in Nederland. In het centrum van Ruinerwold en in omliggende weilanden is een parcours van twee kilometer uitgezet, waarover de oude voertuigen zullen 'paraderen'. De oldtimers zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: van auto’s, caravans en vrachtwagens tot brommers en solexen.



Saamhorigheid

Vele vrijwilligers helpen bij dit evenement. "Ik heb niet zo heel veel met auto's", vertelt vrijwilliger Pieter. "Maar ik vind dit wel ontzettend mooi. De omvang, de mensen, de saamhorigheid, de drukte. Ja, het is echt fantastisch."



"Wat ik echt heel bijzonder vind? Dat het al zo veel jaren bestaat en alleen maar groter wordt", zegt vrijwilliger Agnes. "Ik krijg kippenvel op mijn armen als ik er over praat."



Enorme groei

De Oldtimerdag Ruinerwold begon in 1992 als een heel kleinschalig evenement, georganiseerd door de Vereniging voor Klassieke Motoren (VKM). Het was meteen een groot succes en een jaar later kwamen er auto's en trekkers bij.



De enorme groei over de afgelopen jaren is voor voorzitter Edwin Weide een van de hoogtepunten: "Ik kwam er zo'n dertien jaar geleden bij. Toen waren er ongeveer zeshonderd voertuigen en door de jaren heen zijn er ongeveer duizend bijgekomen. Het is toch een hele happening voor zo'n dorp."