FC Emmen komend seizoen weer op RTV Drenthe

VOETBAL - Ook het nieuwe voetbaljaargang, het 32e seizoen van FC Emmen op het één na hoogste niveau, is weer op de voet te volgen via de kanalen van RTV Drenthe.

Het nieuwe seizoen van FC Emmen start morgen met de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.Alle wedstrijden, in de competitie en beker, worden live uitgezonden op Radio Drenthe. Vaste verslaggevers zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Het live-verslag is te volgen via de website www.rtvdrenthe.nl/radio of via de RTV Drenthe-app voor iPhone en Android Een verslag en de reacties kunt u kort na de wedstrijd teruglezen op de website. Op onze site is een speciale pagina ingericht voor de Drente profclub: www.rtvdrenthe.nl/fcemmen Na een reguliere competitiewedstrijd op vrijdag kunt u op zaterdag, in TV Drenthe Sport, een uitgebreide samenvatting zien van de gespeelde wedstrijd, inclusief reacties. De uitzending begint iedere zaterdag om 17.15 uur. Daarmee is de samenvatting van FC Emmen eerder op de regionale tv te zien dan op een landelijk open net.De samenvattingen op de landelijke tv verschuiven namelijk van de vrijdagavond naar zaterdag om 18.00 uur. Veronica hoopt hiermee een breder publiek te trekken met de wedstrijden van de Jupiler League. "We stappen voor de voetballiefhebbende tv-kijker mooi in het gat tussen de uitzendingen op zaterdag van de Tweede Divisie en de Bundesliga", aldus Marc Boele, Algemeen Directeur Coöperatie Eerste Divisie.