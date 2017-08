Ontslagen Treant-bestuurder wint zaak tegen zorggroep

EMMEN/HOOGEVEEN - Treant Zorggroep heeft fouten gemaakt bij het ontslag van bestuurder Guus Bruins. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelt dat zijn naam onterecht door het slijk gehaald is.

De zaak is aangespannen door de ontslagen Bruins, schrijft Dagblad van het Noorden . Op 29 december 2016 maakte de Drents-Groningse zorgkoepel bekend dat twee leden van de raad van bestuur werden ontslagen. Naast Bruins werd ook voorzitter Marcel Kuin op straat gezet. Volgens de zorgroep "paste het duo niet goed meer bij hetgeen Treant nodig heeft".Volgens de krant heeft het Scheidsgerecht besloten dat Bruins nog tot februari 2018 in dienst moet blijven van Treant en een afkoopsom krijgt. Hij is in februari op non-actief gezet en is met ingang van mei dit jaar statutair geen bestuurder meer.De raad van toezicht van Treant heeft volgens het Scheidsgerecht ernstig verwijtbaar gehandeld, zowel in de communicatie als inhoudelijk. De manier waarop de raad van toezicht in het openbaar de bestuurders de schuld gaf van de fusieproblemen was "onnodig beschadigend" en "past niet bij wat van een goed werkgever mag worden verwacht", aldus DvhN.Bruins reageert vanaf zijn vakantieadres tegenover de krant. Volgens de bestuurder zelf stelt het Scheidsgerecht helemaal niet dat het ontslag terecht was. "Het gerecht stelt dat niet kan worden vastgesteld of de verwijten aan mij terecht zijn." Bruins heeft vrede met het oordeel. "Ik kan mij nu volledig op mijn toekomst richten."