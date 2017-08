Aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt opnieuw

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde met 399 uitkeringen (foto: UWV)

ASSEN - In juli daalde het aantal uitkeringen in Drenthe van 12.408 tot 12.009. Dat komt neer op een daling van 3,2 procent. Nog 4,9 procent van de beroepsbevolking in onze provincie krijgt een WW-uitkering.

Hiermee zet de dalende trend door die begin vorig jaar werd ingezet, meldt UWV. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 2.367 minder WW-uitkeringen. Dat is een daling van 16,5 procent. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk.



Regionale verschillen

In de drie noordelijke provincies nam de WW in juli af. In Friesland nam het aantal uitkeringen in de afgelopen maand met 4,5 procent af. In Groningen daalde het aantal WW'ers met 3,3 procent.



Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. Net als de afgelopen maand, was de daling in het afgelopen jaar van de WW-uitkeringen in Friesland het sterkst.



Daling in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 364.422. Dat is 4,1 procent van de beroepsbevolking. De afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,1 procent (-7.824).