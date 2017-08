Stelling: FC Emmen gaat dit seizoen eindelijk promoveren

EMMEN - FC Emmen begint morgenavond in Waalwijk aan het 32ste seizoen in de eerste divisie. De Drentse club nam tot nu toe elf keer deel aan de nacompetitie, maar promoveerde nog nooit naar de eredivisie.

Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien staat de ploeg er aardig op. Hoogtepunt in de voorbereiding is de 2-0 overwinning op Heracles Almelo. Daarnaast maakte Emmen indruk in de verloren duels tegen FC Groningen (4-3) en Vitesse (2-1). De club heeft zich dit seizoen versterkt met onder meer Alexander Bannink (De Graafschap), Michiel Hemmen (SC Cambuur), Mario Bilate (FC Den Bosch) en Anco Jansen (Boluspor).Alle wedstrijden van FC Emmen worden traditiegetrouw live uitgezonden op Radio Drenthe. Vaste verslaggevers zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Het live-verslag is te volgen via de website www.rtvdrenthe.nl/radio of via de RTV Drenthe-app voor iPhone en Android De eerste divisie heeft komend seizoen genoeg titelkandidaten: MVV Maastricht, Go Ahead Eagles, NEC, SC Cambuur en De Graafschap willen dolgraag terugkeren in de eredivisie. Wat vindt u? Schaart u FC Emmen ook in het rijtje kanshebbers? Lukt het FC Emmen dit seizoen om eindelijk te promoveren, rechtstreeks dan wel via de nacompetitie?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over ons volkslied: ' Wilhelmus-les op school is onzin '. Een kleine meerderheid, 54 procent, is het daarmee oneens en wil dat scholen moeten les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. In totaal stemden 2.368 mensen op de stelling.