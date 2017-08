Meppelink en Van Gestel plaatsen zich voor volgende ronde op EK

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel zijn door naar de volgende ronde op het EK beachvolleybal in Letland.

Het duo won vanochtend met 2-0 (21-15 21-14) van Inna Makjno en Irinia Makjno uit Oekraïne. Door deze zege kan plaatsing voor de volgende ronde hen niet meer ontgaan.Meppelink en Van Gestel, die in Letland als vijftiende zijn geplaatst, komen later vandaag nogmaals in actie.