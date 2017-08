Boerenrockfestival steeds groter: bieten maken plaats voor camping

Een groep jongeren uit Gasselte staat in de file te wachten totdat ze het festivalterrein op mogen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting) Jongeren uit Gasselte hebben een SRV-wagen omgebouwd voor het festival (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

DROUWENERMOND - Het borrelt in Drouwenermond. Vannacht om vier uur scheurden de crossauto's al door het dorp. Het jaarlijkse Boerenrockfestival staat op het punt van beginnen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Vanaf twee uur vanmiddag gaat de camping open. "Er staat nu al file in en om Drouwenermond", weet organisator Bjorn van der Veen. "We hebben een wegafsluiting in overleg met de gemeente gecreëerd. Daar mogen de gasten wachten tot ze de camping op mogen."



Vroeg in de file voor de beste plek

Zo is er een groep jongeren uit Gasselte met vijfentwintig voertuigen al om zeven uur vanochtend richting Drouwenermond afgereisd. "We willen de beste plek", legt Sander Hadderingh uit. Zo heeft de groep een omgebouwde SRV-wagen mee, met daar bovenop een dakterras. "Daar willen we mee langs de baan staan zodat we de races kunnen bekijken. Maar we hebben begrepen dat dat in orde komt."



Hadderingh en zijn vriendengroep zijn al maanden met de voorbereidingen bezig. "In die tijd zijn we druk met het opbouwen en klaarmaken van de wagens, sommigen doen ook mee aan de races. We helpen elkaar daarmee. Het is meer dan zuipen en feesten. Het is ook een heel sociale gelegenheid", vertelt hij. "Soms zeggen we wel eens: als Boerenrock niet doorgaat, hebben we het grootste feest al gehad."



'Begon als muziekavond'

Boerenrock begon elf jaar geleden als een muziekavond, waar Mooi Wark optrad. "We hadden toen driehonderd bezoekers", herinnert Van der Veen zich, die er vanaf het eerste uur bij was als vrijwilliger. In de jaren daarna werden de namen van de artiesten groter. "Toen hebben we gezegd dat we meer activiteiten rond de muziekavond wilden."



Strenge controle op roken

Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een vierdaags festival. Er ligt er een crossbaan op het terrein, er zijn verschillende feesttenten en er is dit jaar voor het eerst een bluestent. "Op verzoek van oudere mensen is dat er gekomen", vertelt de organisator. In alle feesttenten wordt streng gecontroleerd op roken. Mocht de organisatie daar een boete voor krijgen, is de kans aanwezig dat het in 2018 geen festival mag organiseren.



Bieten dood, gras erin

De organisatie hoopt dat er dit jaar 30.000 bezoekers komen. "Vorig jaar hadden we 25.000 bezoekers. Dat is een mooie graadmeter." De camping is dit jaar uitgebreid van duizend naar vijftienhonderd plekken. "Dat is in overleg gegaan met de grondbeheerder. Er waren bieten ingezaaid, maar die hebben we in overleg doodgespoten, zwart gemaakt en omgeploegd. Daarna is er gras ingezaaid."



Als het festival zondagavond achter de rug is, heeft het bestuur tien dagen rust. Daarna beginnen de voorbereidingen voor volgend jaar alweer. "Dan gaan we kijken wat onze plannen voor 2018 zijn."