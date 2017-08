Travestieten stelen de show tijdens Mokum in Meppel

MEPPEL - Voor de Gay Pride helemaal naar Amsterdam? Niet nodig. Tijdens de vijfde Donderdag Meppeldag deze zomer vaart er ook een boot met vier travestieten door de Meppeler grachten.

Wie door de straten van Meppel loopt, hoort overal om zich heen Amsterdamse klanken. Bussen vol inwoners uit de hoofdstad zijn naar Zuidwest-Drenthe gekomen voor 'Mokum in Meppel'.Onder de Mokummers is Donnatella Vergatsie, een in roze geklede travestiet. Ze geniet van de mini-Gay Pride in Meppel. "Het is fantastisch, heel gezellig. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn."Vergatsie komt graag naar het jaarlijkse evenement. "Het is hier altijd feest. Ik hoop dat ze volgend jaar groter gaan uitpakken met hun Gay Pride, dat er twintig boten gaan meedoen."Organisator van de mini-Gay Pride is Jaap de Boer. Hij staat te genieten. "Ik leef vandaag op een roze wolk", lacht hij. "Het is waanzinnig om te zien hoeveel mensen hier op afkomen en iedereen is laaiend enthousiast. Dan te bedenken dat het nog veel drukker wordt vandaag. Ik vermoed dat er zo'n dertig tot veertigduizend mensen vandaag naar onze stad komen."Mokum in Meppel is traditioneel de drukste Donderdag Meppeldag van het jaar. De straten en pleinen worden de hele dag bevolkt door een keur aan Amsterdamse artiesten, waaronder Ben Cramer, Dario en Barry van Vliet.