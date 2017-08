Drents Museum blijft rondleidingen voor alzheimerpatiënten geven: 'Ze zijn niet gek'

Rondleiding voor dementerenden in het Drents Museum (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het Drents Museum blijft rondleidingen voor mensen met dementie aanbieden. Uit onderzoek van het VU medisch centrum blijkt dat deze mensen blijer worden van een bezoek aan een museum. In sommige gevallen levert het zelfs beter contact met dierbaren op.

Twaalf musea in Nederland werken hier al een tijdje aan mee, waaronder het Drents Museum in Assen. "Het is een hele bijzondere manier, met die mensen en mantelzorgers samen. Dat levert soms zeer verrassende resultaten op, waarbij er een uur over kunst wordt gesproken. Elke mening over kunst is goed, dus je bent gelijkwaardig in het gesprek en dat is erg mooi om te zien", zegt Albert Kool. Hij geeft rondleidingen aan dementerenden in het Drents Museum.



Thema

Alzheimerpatiënten kunnen sinds vorig jaar maart een speciale rondleiding krijgen door het Drents Museum. Samen met mantelzorgers krijgen ze een tour met een daartoe opgeleide gids, zoals Kool. "Het is een thema-ontvangst. We ontvangen de gasten, zowel de mensen met dementie als de mantelzorgers, in het museum. De rondleider heeft een route uitgezet met een bepaald thema, zoals kind, landschap of reizen. Daar heeft hij of zij drie tot vijf kunstwerken bij elkaar gezocht en we gaan met die mensen bekijken: wat is het voorwerp of schilderij en wat voor associaties komen daarbij boven?"



'Dementerenden zijn niet gek'

Volgens Kool levert het mooie resultaten op. "De mooiste vind ik zelf het moment waarbij een man tegen z'n dochter zei: 'Ik heb wat mogen zeggen en ze hebben geluisterd'. Dat vond ik een zeer diepgaand moment, waarbij ik dacht: zo, daar mag de hele samenleving even over nadenken. Mensen met dementie zijn niet gek. Het levert echt wat op."



"Het heeft een zeer naijlend-effect, dat hebben we ook gemerkt aan de onderzoeksresultaten. Mensen met een positieve ervaring die in de dementie zitten, hebben vaak 24 tot 36 uur profijt van een positieve ervaring. Ze zitten vaak goed in hun vel. We geven ze ook een cadeautje mee, zoals een prentbriefkaart van een van de schilderijen die ze gezien hebben. Als dat opnieuw gezien wordt, hebben ze er een positief gevoel bij", legt Kool uit.



Positieve ervaring

Het Drents Museum blijft de rondleidingen aanbieden. "Voorlopig alleen voor groepen, maar we willen heel graag de mensen bereiken die met dementie nog thuis wonen en waar de mantelzorgers echt nog een zware taak hebben. Wij willen hen ook graag de mogelijkheid bieden om een middag weg te zijn om een positieve ervaring op te doen", besluit Kool.