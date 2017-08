Verslaafd stel veroorzaakt overlast in Emmen: cel geëist tegen man

De Emmenaar zou zijn vriendin bont en blauw hebben geslagen (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN – Een half jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk en opname in een psychiatrische kliniek. Dat eiste het Openbaar Ministerie tegen een 43-jarige Emmenaar.

Hij mishandelde tussen augustus vorig jaar en mei dit jaar meerdere keren zijn vriendin. Op 21 april liep het helemaal uit de hand. De man en vrouw kregen ’s ochtends in bed ruzie om het gesnurk van hun hond. Omdat zijn vriendin volgens de Emmenaar hysterisch werd, sloeg hij haar om haar te kalmeren. Hij had haar alleen met de vlakke hand geslagen, zei hij.



Bont en blauw

De vrouw vertelde bij de politie dat ze zeven keer hard geslagen was. Een buurvrouw die de man hoorde roepen dat hij haar wilde afmaken, belde de politie. Agenten troffen de vrouw bont en blauw aan. Ze had onder meer twee blauw geslagen ogen en wonden in haar gezicht. Ook vertelde ze de politie dat de man haar met haar hoofd in haar eigen ontlasting had gedrukt.



Veel overlast

De man en vrouw zijn beide verslaafd aan alcohol. Buren in de wijk Emmermeer klaagden al sinds augustus vorig jaar over overlast. Keer op keer belden ze de politie en de woningcorporatie, maar er veranderde, tot 21 april, niks. Niet alleen de man gebruikte regelmatig geweld, zijn vriendin gaf hem ook regelmatig klappen.



Behandeling

Het stel heeft het inmiddels goedgemaakt en heeft trouwplannen, vertelde de man. De reclassering wil dat hij maximaal anderhalf jaar wordt opgenomen. Hij en zijn vriendin moeten behandeld worden, omdat volgens de reclassering alleen dan meer overlast in de toekomst kan worden voorkomen.



De Emmenaar, die sinds 21 april vastzit, is het daar niet mee eens. Hij wil zo snel mogelijk terug naar zijn vriendin. De rechtbank bepaalt op 31 augustus wat zijn straf wordt.