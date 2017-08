Gewonde na frontale botsing in Assen

Twee auto's zijn op elkaar gereden (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de Doctor A.F. Philipsweg in Assen zijn vanmiddag twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

Bij het ongeluk is een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.