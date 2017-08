Meldkamer Noord-Nederland wil hulp van studenten

DRACHTEN - Meldkamer Noord-Nederland gaat een zogeheten 'denktank' samenstellen, waarin studenten vanuit verschillende disciplines gaan samenwerken om innovaties te bedenken.

'De maatschappij verandert en de meldkamer moet daarbij mee veranderen', zegt mede-initiatiefnemer Roel Barkhof tegen RTV Noord . Hij doelt daarin vooral op de technologische ontwikkelingen in de samenleving, waarbij kennis van de jonge studenten van pas komt.De meldkamer van Noord-Nederland is nog relatief nieuw. In 2011 fuseerden de drie meldkamers van Groningen, Friesland en Drenthe. De nieuwe hoofdvestiging kwam in Drachten te staan. Barkhof vindt het nooit te vroeg om studenten te raadplegen: "Het Noorden heeft heel veel denkcapaciteit. Dat kan bijdragen aan vernieuwing van de meldkamer."Studenten komen vanuit verschillende richtingen. Bedrijfskunde, ICT maar ook psychologie: "We willen eigenlijk studenten die zo min mogelijk weten over de meldkamer, dan krijg je de meest vernieuwende ideeën."Tot begin september kunnen studenten zich aanmelden voor de denktank.