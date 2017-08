Assen baalt van onderzoek naar parkeertarieven

ASSEN - Het onderzoek dat Detailhandel Nederland morgen publiceert over parkeertarieven in verschillende steden is onvolledig en onevenwichtig. Dat schrijft de gemeente Assen nu alvast in een persbericht.

Detailhandel Nederland onderzocht de parkeertarieven in 36 verschillende steden. Daaruit blijkt dat de parkeertarieven in Assen de afgelopen jaren 'ongenadig' zijn verhoogd, met zestig procent. De brancheorganisatie zou dit een schandalig hoog percentage vinden, afgezet tegen de winkelleegstand in Assen.Volgens de gemeente zoomt het onderzoek alleen in op de tarieven voor een uur parkeren op straat en zijn de prijzen voor parkeergarages niet meegenomen. Zo is het dagtarief voor het parkeren in een parkeergarage van twaalf naar zes euro gegaan. Ook zegt de gemeente dat het uurtarief van het straatparkeren hoger is in 24 andere steden."In het onderzoek van Detailhandel Nederland ontbreken deze nuances", schrijft de gemeente. "Er wordt een eenzijdig beeld neergezet, dat geen recht doet aan de feiten."De gemeente veranderde het parkeerbeleid op 1 januari 2015. Het parkeren op straat is duurder om auto's van straat te weren, parkeren op het Veemarktterein is niet langer gratis en automobilisten moeten ook 's avonds en op zondagmiddag betalen voor een parkeerplekje in het centrum. Wel is het dagtarief van parkeergarages met de helft goedkoper geworden.Afgelopen juni pleitte de VVD nog voor gratis parkeren in de avonduren en op zondagmiddagen, maar kreeg geen steun van andere partijen. Of het nieuwe parkeerbeleid met de extra uren voor straatparkeren ook tot in lengte van jaren in het centrum overeind blijft, is nog wel de vraag. Het CDA wil het liefst naar een heroverweging van het volledige parkeerbeleid in de Asser binnenstad.De gemeente schrijft dat ze met ondernemers in gesprek gaan over het parkeerbeleid, bij het werken aan de binnenstadsvisie.Detailhandel Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.