Hondenbezitters in Emmen willen speciaal hondenstrand

Hondenbezitters willen graag een hondenstrand bij de Grote Rietplas (foto: ANP/Erik van 't Woud)

EMMEN - Hondenbezitters in Emmen pleiten voor een officieel hondenstrand bij de Grote Rietplas. Kim Wessels is daarom een online petitie begonnen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Er is volgens de hondenbezitster behoefte aan een hondenstrandje. "Er zijn heel veel honden die met hun baasjes bij het strand komen."



Afgelopen maandag kreeg de gemeente een melding dat honden tussen de badgasten door liepen. Naar aanleiding daarvan wees Emmen hondenbezitters op de regels. "Maar honden zijn gewoon welkom en mogen los lopen. Ze moeten alleen wel via het gras het water in en niet via het zand", zegt woordvoerster Laura Zantinge.



"Dat kan niet, want als je via het gras het water in moet, kom je in heel hoog riet terecht", reageert Wessels. "Dat is echt een probleem voor ons als hondenbezitters." Ze wil dat het wordt toegestaan om met hond ook op het zand te lopen en dat er meer afvalbakken worden geplaatst om hondenpoep te kunnen opruimen.



De petitie is bijna vierhonderd keer getekend. Als de teller op vijfhonderd staat, gaat Wessels naar de gemeente om de kwestie aan te kaarten."