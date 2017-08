Beheerder jongerencentrum Smilde M/V

Je fungeert als gastheer/-vrouw voor een jongerencentrum. Jouw agogische kwaliteiten zet je in om o. a. orde/rust te creëren en veiligheid te waarborgen. Je biedt activiteiten aan en maakt samen met de bezoekers/vrijwilligers een activiteitenplan. Je onderhoudt contact met bezoekers/commissies.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 8 uur per week.



Toelichting dienstverband: In instantie jaarcontract. Salariëring CAO-Welzijn./schaal 5. De werktijden, met name 's avonds (ma + woe) en zo nodig in het weekend. Maandag 4 september soll. gesprekken. Bvk woonachtig in omg. Smilde of kennis v/d werkomgeving.



De werklocatie is Smilde.



Eisen: MBO+ werk-/denkniveau + ervaring in een soortgelijke functie. Aantoonbare affiniteit i/h werken met tieners. Je signaleert vroegtijdig ongewenst gedrag en onderneemt stappen. Sterk verantwoordelijkheidsgevoel, probleemoplossend, improvisatievermogen, BHV-dipl. of bereid te halen, beschikken rijbewijs.+auto. Goede communicatieve vaardigheden.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv voor 25-8 naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 4107117