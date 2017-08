Verzekeraars willen vaker inspecteren om stalbranden te voorkomen

Stalbrand in Lheebroek in juni dit jaar (archieffoto: Persbureau Meter)

ASSEN - Verzekeraars onderzoeken of ze vaker speciale inspecties kunnen houden bij veehouders om stalbranden te voorkomen. Ze doen dat samen met het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van een paar grote branden in stallen de afgelopen tijd.