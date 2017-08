Pedicure uit Nieuw-Buinen bestolen van apparatuur

Pedicure Wilma Paas werd van al haar pedicure apparatuur bestolen (foto: RTV Noord)

NIEUW-BUINEN - Pedicure Wilma Paas uit Nieuw-Buinen kan weer klanten helpen. Maandagochtend ontdekte ze dat haar praktijk Wellness of Feet was leeggestolen, maar ze is inmiddels weer van apparatuur voorzien.





Steunbetuigingen

Via Facebook liet ze haar klanten weten dat ze deze week niemand kan ontvangen. Daarna kreeg ze tientallen steunbetuigingen uit het hele land. "Van die steunbetuigingen word je warm. Er was zelfs iemand uit Zaandam die al haar pedicurespullen aanbood, zodat ik weer aan de slag kon gaan", zegt de pedicure.







Nieuwe apparatuur

De afgelopen week heeft Paas al haar klanten ondergebracht bij een collega. Gisteren heeft ze nieuwe apparaten voor haar praktijk opgehaald in Brabant. Nu kan ze weer beginnen met het helpen van klanten.



