Negen Elimmers vervolgd voor geweld tijdens oud en nieuw

ELIM - Negen mensen uit Elim worden vervolgd voor geweld tegen politieagenten en brandweerlieden tijdens de jaarwisseling. De eerste van de groep, een 21 jarige man, verschijnt dinsdag voor de rechtbank in Assen.

In de nieuwjaarsnacht was het erg onrustig in Elim . De brandweer en politie werden opgeroepen voor een brandende bouwkeet aan de Dorpsstraat. Het ging om een illegaal vreugdevuur. Omstanders waren het er niet mee eens dat het vuur geblust werd en keerden zich tegen de brandweer en de politie.Het ging om een groep van bijna zeventig mensen, die de hulpverleners met onder meer zwaar vuurwerk bekogelde. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen, om de situatie onder controle te krijgen. Die nacht werden twee verdachten aangehouden, onder wie de 21-jarige man. De weken erna werden nog negen Elimmers in de leeftijd van 15 tot 30 jaar opgepakt.Tegen negen mensen is volgens het Openbaar Ministerie genoeg bewijs om ze te vervolgen voor hun rol bij het geweld. Het gaat om vier minderjarigen en vijf volwassenen uit Elim, laat woordvoerster Manon Hoiting weten. Tegen de rest van de grote groep mensen is te weinig bewijs om ze voor de rechter te brengen. “Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe onoverzichtelijker de situatie vaak is”, zegt Hoiting.De politie liet anderhalve maand na de nieuwjaarsnacht al weten dat een deel van de betrokkenen geen verklaring wilde afleggen, wat het lastiger maakte om bewijs te verzamelen.De 21-jarige man wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk, flessen en stoeptegels naar politie- en brandweermensen en dorpsbewoners. Een lid van de ME deed aangifte, omdat de man zwaar vuurwerk naar hem toe gooide dat vlak voor zijn voeten ontplofte. Volgens advocaat Tineke Pieters, die de man bijstaat, ontkent haar cliënt dat hij betrokken was bij het geweld.De andere acht verdachten staan later terecht. Zij moeten volgens Hoiting nog een dagvaarding krijgen.