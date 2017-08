'Ik wist niet dat seks met een minderjarige niet mag'

Het meisje van 14 wilde de relatie zelf ook (foto: ANP Xtra)

EMMEN - Tegen een 24-jarige man uit Emmen eiste het Openbaar Ministerie vandaag 120 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij een relatie had met een 14-jarig meisje.

Niemand had daar problemen mee, het meisje vroeg de politie zelfs de man niet te vervolgen, maar de officier van justitie bracht hem toch voor de rechter. “Het is verboden om seks met iemand te hebben die jonger is dan 16 jaar, punt”, aldus de aanklager. Als het leeftijdsverschil tussen de Emmenaar en zijn vriendin heel klein was geweest, was het misschien anders geweest, zei hij, maar negen jaar is te veel.



Tinder

De man en het meisje leerden elkaar kennen via de dating-app Tinder, waarop zij zich voordeed als 20-jarige. Bij hun eerste ontmoeting vertelde ze wel dat ze 14 was. De man vond dat geen probleem en na een paar afspraakjes trok zij bij hem in.



Hij verklaarde in de rechtszaal dat hij niet wist dat seks met een minderjarige niet mocht. Volgens zijn advocaat heeft de man een lichte verstandelijke beperking, waardoor hij jonger lijkt dan hij is. Het meisje kwam juist ouder over. Daardoor was er volgens haar een gelijkwaardige relatie en verdient de Emmenaar geen straf.



Kleding op straat

De man werd opgepakt toen de twee op 5 juni erge ruzie hadden. Daarbij gooide hij haar kleding over de rand van het balkon op straat, omdat zij was vreemdgegaan. Toen de politieagenten die erbij kwamen, ontdekten dat het meisje 14 was, moest de Emmenaar mee naar het bureau.



Het meisje verklaarde bij de politie dat ze de relatie zelf gewild had en niet wilde dat haar vriend vervolgd werd. De rechtbank vroeg de officier waarom het OM hem toch heeft vervolgd. “Het gaat om een zorgelijke situatie en over een kwetsbaar meisje. Zij moet tegen zichzelf worden beschermd”, aldus de aanklager.



De relatie is inmiddels uit. Op 31 augustus doet de rechtbank uitspraak.