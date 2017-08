Meppelink en Van Gestel moeten morgen knokken voor achtste finales EK

Madelein Meppelink (archieffoto: EPA / Mario Ruiz)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel zijn er bij het EK beachvolleybal niet in geslaagd zich als groepswinnaars rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales.

Het Duitse koppel Karla Borger/Margareta Kozuch, dat zich als tweede plaatste in het Letse Jurmala, was in drie sets net te sterk voor de Nederlandse vrouwen: 21-18 16-21 21-19.



Meppelink en Van Gestel, die eerder op de dag afrekenden met de Oekraïense tweeling Inna en Irinia Machno (21-15 21-14), eindigden daardoor als tweede en spelen morgen in de tussenronde voor een plaats bij de beste zestien.



Datzelfde doen Annemieke Driessen en Ilke Meertens, al verloren zij hun laatste groepsduel. Het Spaanse koppel Elsa/Soria won in twee sets: 21-11 21-11. Eerder hadden Driessen en Meertens het Finse duo Sinisalo/Ahtiainen met 2-0 (22-20 21-18) verslagen. Jolien Sinnema en Joy Stubbe komen nog in actie.