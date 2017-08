FC Emmen zonder Jansen en Hemmen naar Waalwijk

VOETBAL - Voor FC Emmen begint morgen het 33e seizoen op het op één na hoogste niveau in Nederland met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Dick Lukkien laat dezelfde elf spelers opdraven die vorige week de laatste testcase tegen De Graafschap nog kansloos verloren.

Anco Jansen en de nieuwste aanwinst Machiel Hemmen zijn in Waalwijk nog niet van de partij. De aanvallende middenvelder en spits zijn nog niet fit genoeg. "Ze gaan morgen naar Groningen om te kijken hoe ze ervoor staan, waarna we ze een op maat gemaakt programma kunnen aanbieden. Mijn verwachting is dat we met hen nog enkele weken geduld moeten hebben", aldus Lukkien.Dat Lukkien met dezelfde elf spelers start als tegen De Graafschap, waar Emmen afgelopen zaterdag met 3-1 van verloor, is niet onlogisch. Het waren namelijk dezelfde spelers die een week eerder met 2-0 wonnen van eredivisieclub Heracles Almelo. Lukkien: "Ze hebben in de voorbereiding laten zien dat ze het wel kunnen."RKC was vorig seizoen de tegenstander van FC Emmen in de eerste ronde van de play-offs en met name aan de eerste wedstrijd bewaart Emmen goede herinneringen. In Waalwijk werd er op 8 mei namelijk met 5-1 gewonnen . De return in Emmen, die nipt verloren ging, was slechts een formaliteit. Bij RKC speelt dit seizoen ex-Emmenaar Roland Bergkamp, al doet hij wegens familie-omstandigheden niet mee morgenavond.RKC-trainer Peter van den Berg is nog niet tevreden over de samenstelling van zijn selectie. Volgens de oefenmeester is zijn selectie te smal. "Ik wilde er eigenlijk nog een paar spelers bij hebben. Maar de spelers waar we contact mee hebben gehad, kiezen vaak voor andere, wat grotere clubs", aldus Van den Berg tegen Omroep Brabant.Toch is RKC, zeker verdedigend gezien, sterker geworden door de terugkeer van Henrico Drost en de komst van Jan Lammers en Paul Quasten. Drie ervaren verdedigers die ervoor moeten zorgen dat de Brabantse club minder tegengoals krijgt dan de 70 van vorig seizoen. Voor de goals, in ieder geval tegen FC Emmen, moet Johan Voskamp in principe zorgen. De routinier start in de punt van de aanval. Zijn kompaan in de voorste linie is Irvingly van Eijma.Zowel FC Emmen als RKC kenden een teleurstellende generale repetitie voor de start van het nieuwe seizoen. FC Emmen verloor dus van De Graafschap, terwijl RKC met 4-2 verloor van FC Dordrecht.RKC - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint net als de wedstrijd om 20.00 uur.Telgenkamp; Bakker, Veldmate, Veendorp, Bijl; Ben Moussa, Klok, Loen, Bannink; Bilate en Peters(Dick Lukkien en Mario Bilate in gesprek met Niels Dijkhuizen)