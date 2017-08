Mooi Wark staat onverwachts toch op Boerenrockfestival

DROUWENERMOND - Het was niet gepland, maar Mooi Wark staat zaterdag toch op het podium van het Boerenrockfestival.

De aanleiding is helaas minder feestelijk. Door persoonlijke omstandigheden moest de band The Heinoos hun optreden op zaterdag afzeggen. In plaats daarvan treed nu voor het eerst sinds vier jaar Mooi Wark weer op in Drouwenermond. "En we hebben ze meteen ook al geboekt voor volgend jaar", aldus René Boiten van het festival.