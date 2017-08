Lukkien: Vier favorieten voor titel, FC Emmen dark horse

VOETBAL - NEC, De Graafschap, Cambuur en Go Ahead Eagles gaan volgens Dick Lukkien onderling uitmaken welke club zich aan het einde van het seizoen mag kronen tot kampioen in de Jupiler League. Zijn eigen team ziet de oefenmeester, die zijn tweede jaar ingaat bij de Drentse club, als outsider.

FC Emmen zonder Jansen en Hemmen naar Waalwijk

"Ja, ik denk dat wij een soort van 'dark horse' zijn. Onze ambitie, of droemdoelstelling, is een plek bij de top vijf", aldus Lukkien. "Als wij een topseizoen hebben kunnen we vijfde worden en valt het een beetje tegen dan kunnen we zevende of achtste worden."Als Lukkien toch één ploeg moet noemen als de absolute favoriet gaat hij op basis van de activiteit op de transfermarkt voor NEC. "NEC heeft de jonge talentvolle spelers kunnen behouden en haalde al negen spelers van buitenaf." Jari Schuurman en Calvin Verdonk worden gehuurd van Feyenoord en PEC Zwolle stalt Anass Achahbar en Ted van de Pavert een seizoen in Nijmegen. Verder werden Kevin Jansen, Guus Joppen, Suently Alberto, Sven Braken en Mart Dijkstra gecontracteerd.De Graafschap zal een slecht seizoen in de Jupiler League willen goedmaken. Vorig seizoen miste de ploeg zelfs de play-off. "Die zullen zich willen revancheren", aldus Lukkien.