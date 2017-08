'Lagere parkeertarieven zijn steuntje in de rug voor detailhandel'

ASSEN - "Wij hadden eerder een verlaging van de parkeertarieven verwacht dan een verhoging." Dat zegt Dolf Kloosterziel van Detailhandel Nederland over de tarieven voor het straatparkeren in de binnenstad van Assen.

Uit onderzoek van Detailhandel Nederland blijkt Assen relatief duur als het op parkeren aankomt. Assen staat op de 25ste plaats van de 36 onderzocht steden. "Voor een regiostad is Assen aan de dure kant", zegt Kloosterziel."Assen heeft het uurtarief voor parkeren aan de straat verhoogd van 1,50 naar 2,40 euro, terwijl er volgens Kloosterziel relatief veel leegstand is in de binnenstad.Kloosterziel: "De afgelopen jaren heeft de detailhandel het best lastig gehad. Het gaat gelukkig langzaam maar zeker een stuk beter, maar goed parkeerbeleid en lage parkeertarieven zijn absoluut het steuntje in de rug dat de detailhandel op dit moment nodig heeft."De gemeente Assen is kritisch over het onderzoek. "Als je een onderzoek presenteert, geef dan een compleet in plaats van een half beeld", reageert burgemeester Marco Out. In het onderzoek zijn de tarieven in de parkeergarages namelijk niet meegenomen. Die zijn begin 2015 verlaagd van 12 naar 6 euro als maximum voor een hele dag. Dat is om mensen aan te moedigen in de garages te parkeren en om auto's zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren."Er valt zeker wat voor te zeggen dat Assen liever wil dat mensen hun auto in een parkeergarage zetten, maar het eerste uur of de eerste twee uur zijn qua tarief zeker niet omlaag gegaan in de parkeergarages", zegt Kloosterziel. "Dus iemand die kort komt parkeren, is nog steeds veel kwijt, ook in de parkeergarages. En bovendien, mensen die slecht ter been zijn of even snel een boodschap willen doen, willen toch graag op straat parkeren bij de winkel waar ze naartoe moeten."Volgens Kloosterziel zijn veel ondernemers in Assen het eens met de bevindingen van Detailhandel Nederland. De organisatie gaat proberen de gemeente op andere gedachten te brengen. Out stelt dat de meningen in Assen verdeeld zijn en dat de gemeente met ondernemers in gesprek blijft over de tarieven. "We zijn bezig met het aantrekkelijker maken van de binnenstad en daar hoort kijken naar het parkeerbeleid ook bij."Aan het eind van het jaar komt ook de gemeenteraad terug op het onderwerp, zegt Out. We houden dan de tarieven, maar ook de maximale parkeerduur tegen het licht. Net als de tijden waarop betaald moet worden voor parkeren. Iedere verandering gaat met tonnen euro's gemoeid, dus we moeten goed kijken waar we ons geld uitgeven. We gaan niet zomaar rücksichtlos de tarieven verlagen."