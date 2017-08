Opnieuw duizenden bezoekers verwacht op Internationaal Vliegerfestival in Emmen

Vliegers in alle soorten en maten zijn te zien (foto: Eiko Levinga)

EMMEN - Vliegers van postzegelformaat tot exemplaren van duizend vierkante meter; er is weer veel te zien dit weekend tijdens de 29ste editie van het Internationaal Vliegerfestival in Emmen. Vandaag barst het festijn, dat tot zondag duurt, los bij de Grote Rietplas.

"Vliegers in de vorm van dieren, er komt dit jaar een vrachtwagen die de lucht in gaat, vliegers met één touwtje eraan of drie of vier; je kunt het zo gek niet bedenken of het is er", zegt Gerrie Enninga van de organisatie.



Opbouw

De organisatie is vanaf woensdag bezig geweest met het opbouwen van het 24 hectare grote festivalterrein. Enninga verwacht komend weekend, net als voorgaande jaren, zo'n 15.000 tot 20.000 bezoekers.



Kunstplein

Behalve het 'gewone' vliegeren is nachtvliegeren een onderdeel van het programma. Vanavond gaan dan ook exemplaren met lampjes de lucht in. "Om een nog breder publiek aan te spreken, hebben we dit jaar ook een groot kunstplein en vanavond is een country-avond in de tent", aldus Enninga.



'Altijd in beweging'

De bezoekers van het festival komen uit alle windstreken, tot Australië aan toe. Enninga: "De meeste vliegeraars bouwen in de winter een nieuwe vlieger, die ze dan in de zomer op festivals laten zien en waarmee ze ook een beetje proberen elkaar de loef af te steken. Dat gaat ieder jaar zo. De vliegerwereld blijft altijd in beweging.



Burgemeester Eric van Oosterhout verricht vanavond om 19.30 uur de opening.