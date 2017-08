'Als we tien minuten eerder waren geweest, hadden we middenin het geweld gezeten'

De aanslag op de Rambla in Barcelona (foto: EPA/Andre Dalmau)

BARCELONA/ASSEN - Barcelona werd gisteren opgeschrikt door een terroristische aanslag, die opgeëist is door terreurorganisatie IS. Op de Rambla, een 1200 meter lange toeristische straat, reed een busje in op de vele mensen. Daarbij stierven dertien mensen en raakten zeker tachtig gewond, onder wie drie Nederlanders uit Ommen.

Jeanette Brouwer uit Zuidwolde was ook op vakantie in Barcelona. “Ik was samen met mijn gezin in de metro. We wilden van noordelijk Barcelona naar de Rambla. We waren dus op weg naar de plek waar de aanslag was. Dat was beangstigend, want als we tien minuten eerder daar waren geweest hadden we middenin het geweld gezeten.”



Nieuws

Het nieuws van de aanslag druppelde langzaam bij Jeanette binnen. “Op een gegeven moment stopte de metro. De mededeling was dat er storing was. Achteraf denk ik dat ze expres stopten, zodat we niet verder konden in verband met de aanslag.”



Op een gegeven moment moest het gezin uit de metro en kreeg het de mededeling dat ze moesten wachten op de volgende. Eenmaal uit de metro en op straat zag Brouwer steeds meer politie en ambulances. “We waren zo'n vijftig meter van de Rambla, maar we mochten niet verder. De politie was daar heel streng in. Toen gingen we googelen en zagen het nieuws over de aanslag. We schrokken heel erg.”



Camping

Inmiddels zit het gezin uit Zuidwolde op een camping in Blanes. “Dat is een uurtje van Barcelona. We hebben nu weer wat rust gevonden. Of ik me veilig voel in Spanje? Zeker wel, maar de impact van de aanslag is nog niet helemaal geland.”