Schaatsster Marije Joling heeft nieuwe hoofdsponsor

SCHAATSEN - Allround-schaatsster Marije Joling kan een jaar voor de Olympische Spelen opgelucht ademhalen: ze heeft een nieuwe sponsor gevonden. Het gaat om multinational IKO Insulations.

Joling (29) uit Assen was lange tijd op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, nadat vorig jaar in maart de stekker uit Team Victorie werd getrokken. De tijd begon te dringen, omdat Joling volgend jaar in Zuid-Korea haar olympisch debuut wil maken.Joling is enthousiast: “Ik ben heel blij. Ik heb wel altijd vertrouwen gehouden dat we een sponsor zouden vinden, maar dat het zo snel lukte was een leuke verrassing.” Inmiddels is Joling druk bezig met de voorbereidingen, die volgens haar goed verlopen. "Het gaat lekker. Ik heb echt zin in de winter!"Om zich optimaal te kunnen voorbereiden is geld nodig voor onder meer trainingskampen. Daarvan is ze nu verzekerd. Het gaat om een sponsorcontract voor vijf jaar, wat best uitzonderlijk is in de schaatssport. IKO is een internationaal isolatiebedrijf. Joling: "Het is redelijk uniek dat we een sponsor voor zoveel jaar hebben."Het van oorsprong Canadese bedrijf is ook de nieuwe sponsor van de Drentse schaatsers Niek Deelstra uit Hoogeveen en Joost Born uit Schipborg. Trainers van Team IKO zijn Erwin en Martin ten Hove."Wij zijn blij dat we nu zekerheden hebben om de komende jaren echt iets op te bouwen in de schaatswereld en dat we zo’n groot en ambitieus bedrijf aan ons hebben weten te binden voor een langere periode", aldus Martin ten Hove. Zijn broer Erwin vult aan: "Ik denk dat het erg goed is voor het Nederlandse schaatsen dat er een nieuwe partij in de sport stapt die kiest voor duurzaamheid en de lange termijn. Wij kunnen de komende jaren echt iets moois gaan opbouwen."Team IKO heeft geen A- of B-status gekregen van schaatsbond KNSB.